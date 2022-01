Un colpo da Mondiale F1. Sapete di chi è fidanzata Luisinha? Qua esplode il Circus... (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha chiuso l'anno con il sesto posto in classifica Piloti, arrivando vicino al quinto prima che il ferrarista Carlos Sainz gli rubasse la piazza dopo l'ultimo GP di Abu Dhabi. Oltre alla vittoria sfiorata, prima dello scellerato errore nel finale del GP di Sochi. E se il talento c'è e non si discute, per Lando Norris ora non manca più neanche l'amore. Il 22enne britannico, infatti, ha ufficializzato martedì il suo nuovo fidanzamento su Instagram, ponendo così fine alle speculazioni dei suoi fan durate per mesi. Si tratta di una modella portoghese Luisinha Barosa Oliveira, ripresa in un tenero bacio con Lando, durante le loro vacanze invernali tra le dune di Dubai, negli Emirati Arabi. Sotto la didascalia: “Il mio sole”. La risposta ironica di Carlos Sainz - La nuova fidanzata di Norris, classe 1999, ha compiuto 22 anni lo scorso 30 novembre. È ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha chiuso l'anno con il sesto posto in classifica Piloti, arrivando vicino al quinto prima che il ferrarista Carlos Sainz gli rubasse la piazza dopo l'ultimo GP di Abu Dhabi. Oltre alla vittoria sfiorata, prima dello scellerato errore nel finale del GP di Sochi. E se il talento c'è e non si discute, per Lando Norris ora non manca più neanche l'amore. Il 22enne britannico, infatti, ha ufficializzato martedì il suo nuovo fidanzamento su Instagram, ponendo così fine alle speculazioni dei suoi fan durate per mesi. Si tratta di una modella portogheseBarosa Oliveira, ripresa in un tenero bacio con Lando, durante le loro vacanze invernali tra le dune di Dubai, negli Emirati Arabi. Sotto la didascalia: “Il mio sole”. La risposta ironica di Carlos Sainz - La nuovadi Norris, classe 1999, ha compiuto 22 anni lo scorso 30 novembre. È ...

Advertising

Soromesolo : @doluccia16 Lo ha dimostrato benissimo il governo dei migliori, #Djokovic ha inferto un grosso colpo a livello mond… - Brownfox_51 : UN DURO COLPO AI ROTHSCHILD IN ITALIA. ??BANG!!?? - FabRubronegro : Dopo un mondiale perso quasi matematicamente alla penultima gara per un colpo di sfortuna, andò poi a consolare LUI… - ScacchiGabriel : Mondiale Scacchi Blitz 2021 Carlsen vs Fedoseev | Setup Catalano Guarda: 'Colpo di Scena Finale!'… - isj135 : RT @IDIOTA05910948: OTTIMO ARTICOLO...ANCHE A ME RISULTAVANO QUESTE COSE ..GIA' DA MESI...MA NON ERO SICURO...SICCOME IL GREAT RESET FALLIR… -