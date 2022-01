Uk, Boris Johnson annuncia la svolta: 'Niente più tamponi prima di partire per l'Inghilterra' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente più test anti Covid - 19 prima di entrare in Inghilterra . Da venerdì 7 gennaio, non servirà più effettuare il tampone prima di mettersi in viaggio verso l'Inghilterra. Questa la decisione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022)più test anti Covid - 19di entrare in. Da venerdì 7 gennaio, non servirà più effettuare il tamponedi mettersi in viaggio verso l'. Questa la decisione ...

Advertising

Agenzia_Italia : Boris Johnson abolisce il test pre-imbarco per entrare in Gran Bretagna - sbonaccini : @borghi_claudio Nella compagnia che lei descrive ci sono anche Fedriga, Zaia, Fugatti, ecc. Chieda per coerenza le… - linetta53 : RT @GeMa7799: Boris Johnson controcorrente, riapre i voli in Inghilterra a tutti 'senza obbligo di tampone prima di partire' - marialetiziama9 : RT @GeMa7799: Boris Johnson controcorrente, riapre i voli in Inghilterra a tutti 'senza obbligo di tampone prima di partire' - RobbyItaliano : RT @GeMa7799: Boris Johnson controcorrente, riapre i voli in Inghilterra a tutti 'senza obbligo di tampone prima di partire' -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson Uk, Boris Johnson annuncia la svolta: 'Niente più tamponi prima di partire per l'Inghilterra' Questa la decisione comunicata il primo ministro Boris Johnson durante l'incontro settimanale con i membri del parlamento a Westminster. Leggi anche > Secondo quanto riportato da LondraItalia.com, ...

Covid: Inghilterra allenta le restrizioni agli arrivi dall'estero Per quanto i contagi restino a livelli record e malgrado l'aumento della pressione sugli ospedali, il primo ministro Boris Johnson ha prorogato di tre settimane le restrizioni in vigore in ...

Boris Johnson abolisce il test pre-imbarco per entrare in Gran Bretagna AGI - Agenzia Italia Uk, Boris Johnson annuncia la svolta: «Niente più tamponi prima di partire per l'Inghilterra» Niente più test anti Covid-19 prima di entrare in Inghilterra. Da venerdì 7 gennaio, non servirà più effettuare il tampone prima di mettersi in viaggio ...

Johnson, are you ok? Intervenendo nel pomeriggio alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le misure attualmente in atto in Inghilterra per contrastare la pandemia rimangono confermate ...

Questa la decisione comunicata il primo ministrodurante l'incontro settimanale con i membri del parlamento a Westminster. Leggi anche > Secondo quanto riportato da LondraItalia.com, ...Per quanto i contagi restino a livelli record e malgrado l'aumento della pressione sugli ospedali, il primo ministroha prorogato di tre settimane le restrizioni in vigore in ...Niente più test anti Covid-19 prima di entrare in Inghilterra. Da venerdì 7 gennaio, non servirà più effettuare il tampone prima di mettersi in viaggio ...Intervenendo nel pomeriggio alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le misure attualmente in atto in Inghilterra per contrastare la pandemia rimangono confermate ...