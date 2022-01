Torta di mele ma salata | con speck e stracchino | un gusto per intenditori!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non cercate la solitadi, ma la versione? Mettetevi ai fornelli! Questa ricetta è un’esperienza unica, un viaggio nel, un accordo tra sapori insolito, ma appagante! Noi di Non Solo Riciclo vi consigliamo di scegliere le Fuji, croccanti, sode, leggermente aspre. Se volete preparare questo piatto in un baleno, non vi resta che approfittare dei rotoli di pasta sfoglia già pronti. Qualora, però, disponiate di un po’ di tempo, prendetevi la soddisfazione di preparare da voi anche l’impasto, qui trovate una soluzione velocissima, genuina e senza lievitazione. In ogni caso, porterete in tavola un vero capolavoro che appagherà anche il palato più raffinato. Curiose? Iniziamo!dima: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...