Stellantis, accordo con Amazon per auto connessa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Stellantis e Amazon hanno raggiunto una serie di “accordi globali e pluriennali che trasformeranno l’esperienza di guida per milioni di clienti Stellantis”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il prezzo calmierato delle FFP2 e gli acquisti «più convenienti» su Amazon La nuova intesa, che coinvolge Amazon Devices, Amazon Web Services (Aws) e Amazon Last Mile, consentirà a Stellantis di accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Le società collaboreranno per implementare la tecnologia e l’esperienza software di Amazon in tutta l’organizzazione di Stellantis. Amazon e la società di controllo multinazionale di diritto olandese produttrice di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022)hanno raggiunto una serie di “accordi globali e pluriennali che trasformeranno l’esperienza di guida per milioni di clienti”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il prezzo calmierato delle FFP2 e gli acquisti «più convenienti» suLa nuova intesa, che coinvolgeDevices,Web Services (Aws) eLast Mile, consentirà adi accelerare la sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Le società collaboreranno per implementare la tecnologia e l’esperienza software diin tutta l’organizzazione die la società di controllo multinazionale di diritto olandese produttrice di ...

Advertising

giornalettismo : Stellantis e Amazon hanno raggiunto una serie di 'accordi che trasformeranno l'esperienza di guida per milioni di c… - MKT_INS : ??@amazon e @Stellantis hanno siglato una serie di accordi globali e pluriennali che favoriranno la transizione del… - viaggiareonthe1 : Accordo tra Stellantis e Amazon per auto connessa - ilmessaggeroit : #stellantis, accordo con #amazon per auto connessa. Svilupperanno nuova piattaforma per abitacolo digitale - gekkofasa : RT @classcnbc: AMAZON CON STELLANTIS #Amazon e #Stellantis hanno siglato un accordo per implementare la tecnologia e il #software Amazon n… -