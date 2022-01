Quirinale, dopo le parole di D’Alema cresce nel Pd il terrore per i franchi tiratori contro Draghi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se il suo obiettivo era ritagliarsi un ruolo in vista dell’appuntamento del Quirinale, Massimo D’Alema l’ha centrato in pieno. dopo la sua sparacchiata tre-palle-un-soldo contro Draghi, Renzi e Letta, gli occhi dei massimi esponenti del Pd si sono girati su di lui. Scontato, del resto, dal momento che da quelle parti è ben vivo il ricordo della famigerata “carica dei 101“. Altrettanti franchi tiratori che nel 2013 impallinarono la candidatura al Colle di Romano Prodi. Opera di Renzi o di D’Alema? Forse di tutti e due, che all’epoca di scambiavano “corrispondenze di amorosi sensi”. Comunque sia è un fatto che quando l’orizzonte della sinistra s’increspa, il Lìder Maximo non manca di contribuire a renderlo ancor più minaccioso suggerendo soluzioni ardite ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se il suo obiettivo era ritagliarsi un ruolo in vista dell’appuntamento del, Massimol’ha centrato in pieno.la sua sparacchiata tre-palle-un-soldo, Renzi e Letta, gli occhi dei massimi esponenti del Pd si sono girati su di lui. Scontato, del resto, dal momento che da quelle parti è ben vivo il ricordo della famigerata “carica dei 101“. Altrettantiche nel 2013 impallinarono la candidatura al Colle di Romano Prodi. Opera di Renzi o di? Forse di tutti e due, che all’epoca di scambiavano “corrispondenze di amorosi sensi”. Comunque sia è un fatto che quando l’orizzonte della sinistra s’increspa, il Lìder Maximo non manca di contribuire a renderlo ancor più minaccioso suggerendo soluzioni ardite ...

