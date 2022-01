Osimhen scherza su Twitter | alcuni tifosi lo attaccano | ' Scrivi stron' E lui sbotta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'isolamento è una bestia difficile da domare per la mente. E nell'ultimo periodo Victor Osimheng> ha dovuto sorbirselo. A fine novembre per l'intervento per le fratture multiple allo zigomo patite in ...

L'isolamento è una bestia difficile da domare per la mente. E nell'ultimo periodo Victorha dovuto sorbirselo. A fine novembre per l'intervento per le fratture multiple allo zigomo patite in Inter - Napoli e in questi ultimi giorni per via del Covid che lo costringe a casa in ...Ma pure Brozovic non: re dei leader, dove invece non ha sfondato Dybala nella Juve. Forse l'... Vogliamo parlare die Koulibaly? Infiliamo fra i deludenti Manolas e Lozano. Il Milan ha ...Dirà che sarà impossibile dominare il Napoli per 90 minuti e che bisognerà essere bravi nel sfruttare le occasioni che capitano. Pjanic Spalletti Allegri. “Discorso di Allegri prima del Napoli? Juvent ...Il giornalista napoletano Carlo Alvino è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "La possibilità di vedere Osimhen in campo contro la Juventus non esiste. Il ...