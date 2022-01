“Non è grave” e Mirko, 26 anni, muore dopo ore di attesa al pronto soccorso. Quei dolori e poi il decesso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Caltanissetta, il suo cuore smette di battere dopo 26 ore di attesa. La dolorosa vicenda è quella di Mirko Mattina, 26 anni, recatosi il 27 dicembre presso il pronto soccorso della struttura ospedaliera Sant’Elia di Caltanissetta a causa di alcuni dolori addominali. Al ragazzo era stato assegnato un codice verde. Una patologia giudicata non grave dai sanitari dunque la lunga attesa per Mirko che poi si è rivelata fatale. Le parole del padre Vincenzo, agente di polizia penitenziaria, mettono in chiaro la dolorosa vicenda: “In pronto soccorso lo hanno accettato in codice verde e il tampone per il Covid era negativo”. L’uomo aggiunge: In seguito è stata disposta una Tac, alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Caltanissetta, il suo cuore smette di battere26 ore di. La dolorosa vicenda è quella diMattina, 26, recatosi il 27 dicembre presso ildella struttura ospedaliera Sant’Elia di Caltanissetta a causa di alcuniaddominali. Al ragazzo era stato assegnato un codice verde. Una patologia giudicata nondai sanitari dunque la lungaperche poi si è rivelata fatale. Le parole del padre Vincenzo, agente di polizia penitenziaria, mettono in chiaro la dolorosa vicenda: “Inlo hanno accettato in codice verde e il tampone per il Covid era negativo”. L’uomo aggiunge: In seguito è stata disposta una Tac, alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Non grave Intervista a Matteo Orfini: 'La lotta tra Renzi e D'Alema? Che palle, non interessa a nessuno...' Peraltro questa situazione sta già producendo un grave danno economico. Penso ad alcuni settori ... Non so se è l'unico, ma sicuramente è il migliore che in questo momento possa stare a Palazzo Chigi. E ...

Scuole chiuse a Caserta, il sindaco Marino: 'Chiediamo slittamento attività didattiche' Il mondo della scuola è in grave difficoltà , nonostante l'impegno strenuo dei docenti e dei ... docenti e personale Ata e senza interventi specifici - conclude Marino - le scuole della Campania non ...

Scuola: Flc Cgil, su rientro ministro non risponde, è grave ANSA Nuova Europa I vaccini funzionano contro Omicron, la conferma nei linfociti T La vaccinazione contro il Covid-19 protegge dalla variante Omicron. E anche se gli anticorpi calano nel tempo e in più non riconoscono bene le nuove varianti, le cellule T del sistema immunitario rima ...

Merck, in distribuzione in Italia il primo antivirale contro Covid Scienza e Tecnologia - L'antivirale Merck, da assumersi per via orale, è indicato per le forme non gravi di Covid e previene l'aggravarsi del quadro .... Il trattamento, indicato per coloro che ...

