No ad altre restrizioni sul lavoro Ora si torni allo smart working Parla Baldino | necessario nella Pubblica amministrazione “Evita assembramenti negli uffici e sui mezzi pubblici”

Vittoria Baldino, capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali della Camera, è giusto in questo momento incentivare il ricorso allo smart working come durante la prima ondata pandemica? "è evidente che stiamo attraversando una fase differente rispetto alla prima ondata, quando combattevamo il virus a mani nude, ma l'attuale indice di contagiosità ci impone di mettere in sicurezza i lavoratori e allo stesso tempo di Evitare la paralisi della macchina amministrativa. Pensiamo cosa accadrebbe se tutti i lavoratori di un ufficio pubblico fossero in quarantena, quell'amministrazione sarebbe ferma. Solo attraverso lo strumento dello smart working possono essere garantite queste due condizioni fondamentali, chi può ...

