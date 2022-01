LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci sul podio tra le moto! Maksimov si impone nei quad (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 quad – Nessuna sorpresa nella parte conclusiva della speciale, con i primi quattro che raggiungono fisicamente insieme il traguardo di Riyadh. Di conseguenza il russo Aleksandr Maksimov vince la tappa (essendo partito dopo i suoi rivali) con 1’52” di vantaggio sull’argentino Manuel Andujar, 3’08” sul francese Alexandre Giroud e 4’17” sull’americano Pablo Copetti. 12.10 CAMION – Andrey Karginov cede il passo a Eduard Nikolaev che allunga anche su Dmitry Sotnikov. Quest’ultimo, leader della competizione con 11 minuti di vantaggio dopo la tappa di ieri, scivola ad un minuto e mezzo dalla testa della corsa. 12.05 AUTO – Cambia tutto dopo 300 chilometri! Difficoltà per Toyota con Henk Lategan che è costretto a fermarsi come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30– Nessuna sorpresa nella parte conclusiva della speciale, con i primi quattro che raggiungono fisicamente insieme il traguardo di. Di conseguenza il russo Aleksandrvince la(essendo partito dopo i suoi rivali) con 1’52” di vantaggio sull’argentino Manuel Andujar, 3’08” sul francese Alexandre Giroud e 4’17” sull’americano Pablo Copetti. 12.10 CAMION – Andrey Karginov cede il passo a Eduard Nikolaev che allunga anche su Dmitry Sotnikov. Quest’ultimo, leader della competizione con 11 minuti di vantaggio dopo ladi ieri, scivola ad un minuto e mezzo dalla testa della corsa. 12.05 AUTO – Cambia tutto dopo 300 chilometri! Difficoltà per Toyota con Henk Lategan che è costretto a fermarsi come ...

