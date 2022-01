Liliana Resinovich | il mistero della donna scomparsa a Trieste a dicembre La procura apre un’inchiesta | “Non escludiamo nulla”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dinon si hanno notizie da venti giorni: l’ultima traccia risale allo scorso 14. Per il momento è avvolta nellatriestina di 62 anni. Cellulari e portafoglio sono stati trovati nella sua abitazione, dove viveva con il marito, Sebastiano Visintin: di lei, però, non si ha alcuna notizia. Secondo quanto si apprende, laavrebbe utilizzato il cellulare l’ultima volta proprio la mattina del 14per chiamare un anziano amico, 80enne, da cui era solita recarsi il martedì per aiutarlo nelle faccende domestiche. Lo avrebbe avvisato che quel giorno avrebbe fatto tardi rispetto al solito perché doveva portare lo smartphone in un negozio di telefonia per una riparazione. I due telefoni, però, ...

...anche dalla Polizia a verificare se la moglieavesse preso del denaro o altri effetti personali prima di uscire di casa quella mattina del 14 dicembre, in una scatola dove laaveva ...TRIESTE - Ottantadue anni, ex podista. Claudio Sterpin, nome noto nell'associazionismo sportivo, è la persona con cuiaveva una relazione. "Eravamo legati da un'amicizia affettuosa e di vecchia data", dice. Lui è l'ultima persona che ha sentito al telefono Lilly la mattina in cui è sparita: "Mi ha ...TRIESTE. «Temo che Liliana sia uscita di casa con borsa e telefoni cellulari, diretta a prendere l’autobus in piazzale Gioberti. In quel tratto di strada, o vicino alla fermata, deve aver trovato qual ...TRIESTE. Le indagini condotte fino ad ora non avrebbero evidenziato un rapporto litigioso tra i coniugi Visintin e neppure problemi economici. Il marito, stimolato anche dalla Polizia a verificare se ...