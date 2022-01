Il canone Rai finanzia giornali, radio e tv private. I contribuenti lo sanno? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo scippo per legge del canone Rai per finanziare tv private e giornali Domani, pagina 6, di Daniele Martini. La Rai è l’unica azienda al mondo che finanzia la concorrenza. Lo fa malvolentieri e se potesse si sottrarrebbe al compito, ma non può perché il balzello è imposto per legge. La norma prevede che una parte degli introiti del canone televisivo riscossi attraverso la bolletta della luce siano fatti transitare dalla Rai a un Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Si tratta di 110 milioni di euro l’anno che vanno a finire in larga parte nelle casse delle tv e radio commerciali locali. Nel 2021 la quota versata a queste televisioni e in misura minore alle radio è stata di 66 milioni di euro, quest’anno sarà probabilmente più ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo scippo per legge delRai perre tvDomani, pagina 6, di Daniele Martini. La Rai è l’unica azienda al mondo chela concorrenza. Lo fa malvolentieri e se potesse si sottrarrebbe al compito, ma non può perché il balzello è imposto per legge. La norma prevede che una parte degli introiti deltelevisivo riscossi attraverso la bolletta della luce siano fatti transitare dalla Rai a un Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Si tratta di 110 milioni di euro l’anno che vanno a finire in larga parte nelle casse delle tv ecommerciali locali. Nel 2021 la quota versata a queste televisioni e in misura minore alleè stata di 66 milioni di euro, quest’anno sarà probabilmente più ...

