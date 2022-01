F1: Aston Martin, è separazione col team principal Szafnauer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. – (Adnkronos) – Le strade dell’Aston Martin e dell’ormai ex team principal Otmar Szafnauer si separano. A rendere ufficiale l’addio è la stessa casa con un comunicato: “Il suo ruolo sarà gestito all’interno del team dirigenziale fino alla nomina di un sostituto. Vorremmo ringraziare Otmar per il servizio fornito alla squadra negli ultimi dodici anni e gli auguriamo il meglio per il futuro, poiché senza dubbio affronterà nuove sfide. Fortunatamente, siamo guidati e gestiti da un gruppo forte e ci sentiamo a nostro agio nel prenderci un po’ di tempo per esplorare le opzioni prima di annunciare una nuova struttura di squadra. L’obiettivo del team è attualmente quello di preparare la vettura più competitiva possibile per l’inizio della stagione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. – (Adnkronos) – Le strade dell’e dell’ormai exOtmarsi separano. A rendere ufficiale l’addio è la stessa casa con un comunicato: “Il suo ruolo sarà gestito all’interno deldirigenziale fino alla nomina di un sostituto. Vorremmo ringraziare Otmar per il servizio fornito alla squadra negli ultimi dodici anni e gli auguriamo il meglio per il futuro, poiché senza dubbio affronterà nuove sfide. Fortunatamente, siamo guidati e gestiti da un gruppo forte e ci sentiamo a nostro agio nel prenderci un po’ di tempo per esplorare le opzioni prima di annunciare una nuova struttura di squadra. L’obiettivo delè attualmente quello di preparare la vettura più competitiva possibile per l’inizio della stagione ...

Advertising

paolaaforte : RT @SebastianTano90: Voi non siete pronti all’arrivo di Totò in Aston Martin - Mterryf1 : RT @SmilexTech: Otmar Szafnauer, TP di Aston Martin, lascia il team inglese. Il suo ruolo 'sarà gestito dalla dirigenza all'interno del tea… - Formula1WM : #Szafnauer non è più il team principal dell’#AstonMartin, pronto accordo con un altro team? - byDelyte : @Cem46__ Aston Martin DBS Superleggera 2021 - alexcastriotta : @LauraLuthien86 Il rosa BWT era cromaticamente incompatibile con il verde Aston Martin. Il mantenimento della sotti… -