Dipendente comunale pagava per vedere su Skype bimbi abusati: «Era il regista»

Video raccapriccianti, ore e ore di filmati pedopornografici molte delle quali trasmesse in live streaming. E' questa la vicenda ricostruita dalla Polizia Postale che in queste ore ha fatto il bilancio delle operazioni più importanti portate a termine nel 2021. In particolare quesata storia arriva da Latina ed ha per protagonista un Dipendente comunale sul quale pendono accuse gravissime. I fatti risalgono al marzo scorso.

L'indagine: Dipendente comunale con disabilità trovato con numerosissimi file pedopornografici

Il primo passo delle indagini è stato quello di seguire alcune transazioni finanziarie sospette a seguito di alcune segnalazioni provenienti sia dalla FIU (Financial Intelligence Unit) che dalla Banca di Italia. Soldi usati presumibilmente per acquistare materiale pedopornografico in live streaming.

