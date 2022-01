Covid: Gb, leader laburista positivo seconda volta in 2 mesi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora un contagio eccellente da Covid nel Regno Unito dove il leader dell'opposizione laburista, sir Keir Starmer, è risultato positivo nelle ultime ore a un test sull'onda della diffusione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora un contagio eccellente danel Regno Unito dove ildell'opposizione, sir Keir Starmer, è risultatonelle ultime ore a un test sull'onda della diffusione della ...

