CES 2022, automotive ma non solo. Ecco le proposte più stuzzicanti dell’high-tech (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le anticipazione in streaming della concept elettrica Mercedes Vision EQXX, Ecco finalmente aprirsi il sipario sul grande palcoscenico del Salone della Tecnologia di Las Vegas. Al CES 2022 a rappresentare il made in Italy l’iconico “cinquino” nelle versioni Nuova 500 3+1 e Nuova (500)RED. Le vetture sono esposte all’interno dell’area Electrification, scelta da Stellantis per far conoscere le proprie capacità nel campo dell’elettrificazione della tecnologia dell’abitacolo, autonomia e connettività. Completamente elettrica, è stata progettata per soddisfare le esigenze della mobilità a zero emissioni nei centri urbani del futuro. La prima city-car con guida assistita di livello 2 è ora disponibile in 3 varianti di carrozzeria (berlina, cabrio e 3+1) e con un sistema di infotainment Uconnect di 5° generazione. Sempre Stellantis fa debuttare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le anticipazione in streaming della concept elettrica Mercedes Vision EQXX,finalmente aprirsi il sipario sul grande palcoscenico del Salone della Tecnologia di Las Vegas. Al CESa rappresentare il made in Italy l’iconico “cinquino” nelle versioni Nuova 500 3+1 e Nuova (500)RED. Le vetture sono esposte all’interno dell’area Electrification, scelta da Stellantis per far conoscere le proprie capacità nel campo dell’elettrificazione della tecnologia dell’abitacolo, autonomia e connettività. Completamente elettrica, è stata progettata per soddisfare le esigenze della mobilità a zero emissioni nei centri urbani del futuro. La prima city-car con guida assistita di livello 2 è ora disponibile in 3 varianti di carrozzeria (berlina, cabrio e 3+1) e con un sistema di infotainment Uconnect di 5° generazione. Sempre Stellantis fa debuttare ...

Advertising

TuttoTechNet : Alexa viaggerà nello spazio e le altre novità di Amazon Devices #amazon - channelcity : Samsung, novità e annunci all'edizione 2022 del CES @samsung #ces2022 #novitàCES2022 #Togetherfortomorrow… - TuttoAndroid : Alexa viaggerà nello spazio e le altre novità di Amazon Devices - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Garmin presenta gli smartwatch Venu 2 Plus e Vivomove Sport: In occasione del CES 2022 Garmin, ha introdotto i due nuovi… - MrGadgetTech : Garmin presenta gli smartwatch Venu 2 Plus e Vivomove Sport: In occasione del CES 2022 Garmin, ha introdotto i due… -