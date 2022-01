Caos nel mondo del calcio: leghe e protocolli relegano la salute in secondo piano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rrahmani, Zielinski e Lobotka, appena sbarcati, scoprono di essere stati fermati. Così il Napoli non avrebbero gli uomini per giocare. Gli azzurri partiti per il match con la Juve dopo un ok “regolamentato” dalla Asl. Prima di lasciare la città i dirigenti avevano chiesto un ulteriore chiarimento sul protocollo Il Caos sta regnando nel calcio in Italia e non solo. Ogni volta che vi è una emergenza per l’epidemia dovuta al Covid, alcune ASL prendono provvedimenti che, puntualmente, la Lega di Serie A rimette -anche parzialmente- in discussione. La regolarità dei campionati e, soprattutto, la salute pubblica vengono sovrastati da svariati interessi o protocolli -anche di altre Nazioni europee- che molti ritengono siano stati stilati senza considerare tutti gli aspetti socio-sanitari. Le Asl stoppano Bologna-Inter, ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rrahmani, Zielinski e Lobotka, appena sbarcati, scoprono di essere stati fermati. Così il Napoli non avrebbero gli uomini per giocare. Gli azzurri partiti per il match con la Juve dopo un ok “regolamentato” dalla Asl. Prima di lasciare la città i dirigenti avevano chiesto un ulteriore chiarimento sul protocollo Ilsta regnando nelin Italia e non solo. Ogni volta che vi è una emergenza per l’epidemia dovuta al Covid, alcune ASL prendono provvedimenti che, puntualmente, la Lega di Serie A rimette -anche parzialmente- in discussione. La regolarità dei campionati e, soprattutto, lapubblica vengono sovrastati da svariati interessi o-anche di altre Nazioni europee- che molti ritengono siano stati stilati senza considerare tutti gli aspetti socio-sanitari. Le Asl stoppano Bologna-Inter, ...

Advertising

ignaziocorrao : In Belgio????, dove non c’è neanche una lingua comune, ti fanno il tampone molecolare subito e dopo poche ore hai i r… - petergomezblog : Caos misure, trattativa nel governo: verso l’obbligo vaccinale per over 50. Ipotesi Super Green pass per andare in… - sportface2016 : La Asl di #Napoli mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino.… - salernonotizie : Covid, Serie A nel caos: salta anche Bologna-Inter. Stop pure per Atalanta-Torino - camila_healing : RT @sportface2016: La Asl di #Napoli mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino. #JuventusNapoli è… -