Beautiful, trama 5 gennaio 2022: Zoe è «in trappola» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anticipazioni Beautiful oggi 5 gennaio 2022 con alcuni colpi di scena che riguarderanno Zoe, sempre più confusa, ma anche Shauna. Ecco cosa sta per accadere a casa Forrester! Zoe si sente in trappola Nuova puntata Beautiful oggi 5 gennaio 2022 con Zoe che sembra mettersi sempre nei guai. La giovane ragazza è palesemente innamorata di Zende, ma Carter non ha intenzione di lasciarsela sfuggire. Per questo motivo, l'avvocato ha organizzato una cena a quattro e ha atteso il momento più giusto per fare la sua romantica proposta di matrimonio. Zoe non ha risposto ed è stata salvata dallo scatto improvviso dell'allarme antincendio. Per pochi minuti, Zoe e Zende si trovano da soli e la ragazza attende un solo cenno per buttarsi tra le sue braccia e iniziare una nuova vita con ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anticipazionioggi 5con alcuni colpi di scena che riguarderanno Zoe, sempre più confusa, ma anche Shauna. Ecco cosa sta per accadere a casa Forrester! Zoe si sente inNuova puntataoggi 5con Zoe che sembra mettersi sempre nei guai. La giovane ragazza è palesemente innamorata di Zende, ma Carter non ha intenzione di lasciarsela sfuggire. Per questo motivo, l'avvocato ha organizzato una cena a quattro e ha atteso il momento più giusto per fare la sua romantica proposta di matrimonio. Zoe non ha risposto ed è stata salvata dallo scatto improvviso dell'allarme antincendio. Per pochi minuti, Zoe e Zende si trovano da soli e la ragazza attende un solo cenno per buttarsi tra le sue braccia e iniziare una nuova vita con ...

Advertising

Giangi_ilBoomer : #DAlema che torna nel #PD è come quando nelle #SoapOpera, per incasinare la trama, fanno tornare in vita un persona… - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #5gennaio - zazoomblog : Beautiful trama 4 gennaio 2022: Eric è lobiettivo di Shauna? - #Beautiful #trama #gennaio #2022: - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #4gennaio -