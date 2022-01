Barcellona | ufficiale l' ingaggio di Dani Alves

Advertising

FBiasin : “Ufficiale, #FerranTorres è un giocatore del #Barcellona, al #City 55 milioni più bonus”. Il #Barcellona, teoricam… - sportli26181512 : #Barcellona, ufficiale l'ingaggio di #DaniAlves: Il brasiliano è stato tesserato ed è disponibile per la prossima p… - LeBombeDiVlad : ?? #UFFICIALE #Barcellona, tesserato #DaniAlves Disponibile per #LinaresBarca ???? #LBDV #Calciomercato - TrevorSollars : RT @cmdotcom: Barcellona, UFFICIALE: confermata l'iscrizione di Dani Alves - Fprime86 : RT @cmdotcom: Barcellona, UFFICIALE: confermata l'iscrizione di Dani Alves -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ufficiale

(Spagna) - Dani Alves è ufficialmente un giocatore del. Il club catalano lo ha infatti messo sotto contratto e di fatto il giocatore potrà essere utilizzato per prossima gara in Copa del Rey contro il Linares.Commenta per primo Arrivano le prime buone notizie per il: i blaugrana comunicano che è arrivata la confermazione dell'iscrizione di Dani Alves , il terzino quindi potrà essere a disposizione di Xavi per la sfida di Copa del Rey con il Linares. C'...BARCELLONA (Spagna) - Dani Alves è ufficialmente un giocatore del Barcellona. Il club catalano lo ha infatti messo sotto contratto e di fatto il giocatore potrà essere utilizzato per prossima gara in ...Dani Alves era tornato al Barcellona da svincolato lo scorso 12 novembre dopi due anni passati in Brasile al San Paolo. Da quel giorno, però, non ha giocato nemmeno una partita u ...