Australian Open | padre di Djokovic | “Tengono mio figlio prigioniero”

Continua a tener banco la vicenda, che ha assunto ormai i toni del grottesco, riguardo la partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open. Ottenuta un'esenzione dagli organizzatori del torneo, il serbo è stato poi fermato in aeroporto per un'irregolarità del visto proprio per l'esenzione in questione. Sdrjan, padre del numero 1 al mondo, è intervenuto sulla vicenda, dichiarando che il tennista è tenuto "prigioniero da cinque ore. Se non lo rilasciano entro mezz'ora, ci raduneremo per strada, questa è una lotta per tutti". "Il nostro Paese chiede che venga rilasciato immediatamente il numero uno al mondo, come è stato richiesto anche dall'ambasciatore serbo che ha contattato il giocatore e ha preso tutte le misure possibili", ha invece rilanciato il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic, ...

chedisagio : Ora mi aspetto che gli altri tennisti, tutti insieme, annuncino che non sfideranno @DjokerNole. Se li vinca da sol… - AleAntinelli : #Djokovic va incontro a un danno di immagine incalcolabile perché manca di rispetto a colleghi che rispettano le r… - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - guiodic : RT @pills_ofscience: Non esiste alcuna patologia che impedisca il #vaccino ma consenta di giocare gli Australian Open. Punto. #DjokovicOut… - angeloenna : RT @RobertoBurioni: C'è una crescente possibilità che Djokovic sia sul prossimo volo per la Serbia. Sia l'ambasciata serba che l'ambasciato… -