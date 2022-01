Australia | rifiutato il visto d’ingresso a Djokovic

Advertising

chedisagio : ???? Rifiutato il visto a @DjokerNole che probabilmente non giocherà gli open Seppur in corner, l'Australia si è sa… - rtl1025 : ?? Novak #Djokovic, numero 1 del #tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che in gio… - prinxesschia : RT @CaputaLuca: Novak Djokovic è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che nella giornata di domani sarà espulso dall'Austra… - beth2ely : RT @CaputaLuca: Novak Djokovic è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che nella giornata di domani sarà espulso dall'Austra… - mirnoja : RT @rtl1025: ?? Novak #Djokovic, numero 1 del #tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che in giornata sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia rifiutato

Il governo di Victoria hala richiesta a tarda notte prima che atterrasse a Melbourne ...federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in. ...Adesso è ufficiale: Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è statoe che in giornata sarà espulso dall'. "Djokovic non è riuscito a fornire prove adeguate per soddisfare i requisiti di ingresso in- si legge nella nota dell'Australian ...Le autorità dello Stato di Victoria negano la richiesta di visto al giocatore per problemi sull'esenzione medica per la mancata vaccinazione ...Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che in giornata sarà espulso dall'Australia. Gli avvocati di Djokovic impugneranno la decisione del ...