Atalanta-Torino posticipata, la partita non si gioca: l'Asl blocca i granata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nuovi importanti aggiornamenti in vista della 20esima giornata del campionato di Serie A, il turno sarà in ogni caso condizionato da casi positivi al Covid-19. La notizia dell'ultim'ora è quella dell'ok dell'Asl per la partenza di Napoli verso Torino, la partita contro la Juventus si giocherà regolarmente. l'Asl di Torino, invece, ha vietato la partenza del Torino per Bergamo in vista della partita contro l'Atalanta. Sono otto i positivi in casa granata: sei calciatori e due membri dello staff. A rischio anche la partita di domenica contro la Fiorentina. L'articolo CalcioWeb.

