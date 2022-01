Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi

Leggo.it

a RTL News: 'Ho ancora il Covid. Io al GF Vip? Se mi richiamano non vado'. La schermitrice e modella, ospite di Trend & Celebrities, il programma radiotelevisivo condotto da ...Commenta per primo, ex spadista di scherma ed oggi famosa modella e influencer, ha risposto ai propri follower in una Q&A in cui ha parlato anche della sua notorietà, esplosa dopo i presunti flirt ...Antonella Fiordelisi a RTL News: «Ho ancora il Covid. Io al GF Vip? Se mi richiamano non vado». La schermitrice e modella, ospite di Trend & Celebrities, il ...La modella e influencer è risultata positiva: "Non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Spero passi presto" ...