Allegri: «Rinvio? La mia opinione non conta nulla, ci sono gli organi competenti che decidono» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juve-Napoli, per ora, resta in programma domani alle 20:45. La conferenza stampa del tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stata annullata a causa della sua positività al Covid riscontrata ieri. È intervenuto, invece, l’allenatore della Juve Allegri. Ecco le sue dichiarazioni: La squadra sta bene. Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di questi giorni. Abbiamo messo tanto lavoro nelle gambe. I giocatori a disposizione? Bonucci fuori domani e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini, come sapete, è positivo. Danilo torna la prossima settimana. Recuperati Chiesa e Dybala. Pellegrini e Kaio hanno avuto un attacco influenzale, domani non saranno della partita, hanno lavorato a parte. Ramsey è rientrato oggi, ha lavorato in Inghilterra dopo dei giorni di permesso. Comunque Ramsey è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo l’esito del tampone ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juve-Napoli, per ora, resta in programma domani alle 20:45. La conferenza stampa del tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stata anta a causa della sua positività al Covid riscontrata ieri. È intervenuto, invece, l’allenatore della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: La squadra sta bene. Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di questi giorni. Abbiamo messo tanto lavoro nelle gambe. I giocatori a disposizione? Bonucci fuori domani e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini, come sapete, è positivo. Danilo torna la prossima settimana. Recuperati Chiesa e Dybala. Pellegrini e Kaio hanno avuto un attacco influenzale, domani non saranno della partita, hanno lavorato a parte. Ramsey è rientrato oggi, ha lavorato in Inghilterra dopo dei giorni di permesso. Comunque Ramsey è un giocatore in uscita. Per Arthur aspettiamo l’esito del tampone ...

Advertising

R_Pini_17 : RT @RobertoSavino10: Bologna 8 positivi, 2 infortunati e 2 in coppa d'Africa. Mihajlovic: 'Domani saremo 11 vs 11'. Andata di Napoli-Juve… - Jgirpel : Allegri: 'Rinvio? Noi ci siamo preparati per giocarla e credo che la giocheremo. Opinione personale? L'opinione mia… - ilnapolionline : Conferenza stampa Massimiliano Allegri: 'Contro il Napoli out Morata, Bonucci e Ramsey. Il rinvio? La mia opinione… - Jannittu : RT @RobertoSavino10: Bologna 8 positivi, 2 infortunati e 2 in coppa d'Africa. Mihajlovic: 'Domani saremo 11 vs 11'. Andata di Napoli-Juve… - Crocianius01 : RT @RobertoSavino10: Bologna 8 positivi, 2 infortunati e 2 in coppa d'Africa. Mihajlovic: 'Domani saremo 11 vs 11'. Andata di Napoli-Juve… -