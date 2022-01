Volta ao Algarve 2022 | si corre a febbraio | presentato il percorso | ci sono 10 squadre World Tour

Leggi su oasport

(Di martedì 4 gennaio 2022) Laaoandrà in scena dal 16 al 20. La breve corsa a tappe in Portogallo torna nella sua abituale collocazione invernale (lo scorso anno era stata posticipata a maggio a causa dell’emergenza sanitaria) e avrà un ruolo determinante della preparazione degli atleti in vista degli eventi più importanti della stagione. A impreziosire la compeetizione in terra lusitana ci saranno diecidi livello: Astana, Bora-hansgrohe, Cofidis, Groupama FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert, Quick-Step Alpha Vinyl, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, UAE Emirates. Il parterre dei ciclisti che vedremo al via deve essere ancora comunicato, non è da escludere che qualche big decida di presentarsi all’appuntamento per scaldare la gamba. Oggi è ...