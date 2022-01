Verstappen | grandi problemi in vista nel 2022 | rischia una penalità

Leggi su chenews

(Di martedì 4 gennaio 2022) Maxha appena vinto il mondiale piloti, il primo della sua carriera. L’olandese potrebbe partire con un handicap il prossimo anno.(GettyImages)Il neo-campione del mondo di F1, Max, si sta godendo le meritate vacanze assieme alla fidanzata Kelly Piquet. La compagna dell’olandese è la figlia di Nelson, tre volte campione del mondo con Brabham e Williams nel 1981, 1983 e 1987. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Miami, assieme al figlio della giovane, il cui padre è l’altro ex F1 Daniil Kvyat. Il figlio di Jos può ora fregiarsi di un titolo mondiale, l’obiettivo per cui era stato cresciuto duramente da suo padre. Come ha raccontato lo stesso Max, i metodi dell’ex pilota non sono di certo stati gratificanti per un bambino, che una volta, dopo aver perso una corsa, venne ...