Truffe online: un uomo voleva assolutamente un iPhone 13 Pro Max ma quello che riceve è davvero impensabile (Di martedì 4 gennaio 2022) Bizzarro incidente in Inghilterra: un uomo ordina un iPhone 13 Pro Max e, in compenso, arrivano due barrette di cioccolato avvolte nella carta igienica. La grande truffa: DHL nel mirino. Nel pacco non c’era il prodotto ordinato – Computermagazine.itChi non ha mai effettuato un acquisto online? Bene, immagina di ordinare un determinato prodotto e vedere arrivare a casa tutt’altro. Oggi, non parliamo di un semplice capo che non rispecchia affatto lo stile della foto, ma sotto i riflettori c’è la triste storia di Daniel Carroll. Stiamo parlando di un uomo, residente nel Regno Unito, che ha ricevuto del cioccolato e carta igienica al posto del tanto atteso iPhone 13 Pro Max. Parliamo di uno scambio altro che equo. E non solo, secondo il racconto del malcapitato, il pacco non sarebbe arrivato a casa, ma il ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Bizzarro incidente in Inghilterra: unordina un13 Pro Max e, in compenso, arrivano due barrette di cioccolato avvolte nella carta igienica. La grande truffa: DHL nel mirino. Nel pacco non c’era il prodotto ordinato – Computermagazine.itChi non ha mai effettuato un acquisto? Bene, immagina di ordinare un determinato prodotto e vedere arrivare a casa tutt’altro. Oggi, non parliamo di un semplice capo che non rispecchia affatto lo stile della foto, ma sotto i riflettori c’è la triste storia di Daniel Carroll. Stiamo parlando di un, residente nel Regno Unito, che ha ricevuto del cioccolato e carta igienica al posto del tanto atteso13 Pro Max. Parliamo di uno scambio altro che equo. E non solo, secondo il racconto del malcapitato, il pacco non sarebbe arrivato a casa, ma il ...

Advertising

oceweb : Le truffe online che rendono il web meno sicuro - DanielParretta : Se sei incappato in sistemi o offerte di lavoro e guadagno facile che promettevano l’Eldorado, per poi scoprire c… - oscuro_pirata : E sto cazzi? Poi sono 2 milioni + 1 Non mi rappresenta in forza del fatto che è stato eletto da non parlamentari ch… - goldenjoe75 : Viminale: in forte aumento le truffe online - infoiteconomia : Ecco quando iniziano i saldi invernali 2022 in ogni Regione e come evitare le truffe online e nei negozi -