Ricatti informatici | il 2021 è un anno da dimenticare

(Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo gli esperti gli attacchi alle aziende italiane continuersecondo un trend in ascesa, colpa anche della disponibilità a pagare delle vittime. Anche la franco-italiana Thales preda di hacker

La banda di criminalinon fornisce alcun dettaglio, solo un conto alla rovescia prima di rilasciare i dati esfiltrati. Un modo per concedere ai francesi il tempo di negoziare una ...Anche senza essere espertisi può cercare di capire le dinamiche. Chi accede a questi ... E perché no, si può diventare anche vittime diveri e propri , magari perché si è visionato ...Dopo aver mandato in tilt il sistema informatico nei giorni caldi dei tamponi, i pirati hanno iniziato il countdown con scadenza il 15 gennaio. Il dg: «Non pagheremo» ...Nella sede del governo era scattao l'allarme rosso. Il timore era che qualcuno potesse aver carpito anche telefonate dirette alla Presidenza ed essere ...