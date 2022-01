Quirinale, Conte: non è momento di fare nomi, decideremo insieme (Di martedì 4 gennaio 2022) "Non è questo il momento di fare nomi, io stesso che pure ho già avuto vari incontri con i leader ed esponenti delle varie forze politiche a partire da quelle di centrosinistra, non ho fatto nomi che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) "Non è questo ildi, io stesso che pure ho già avuto vari incontri con i leader ed esponenti delle varie forze politiche a partire da quelle di centrosinistra, non ho fattoche ...

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - ilfoglio_it : Come il Jep Gambardella di Sorrentino, D'Alema non vuole partecipare alla festa. Vuole avere il potere di farla fal… - repubblica : Quirinale, M5S balcanizzato: i ribelli voltano le spalle a Conte. Le mille giravolte dei grillini sul Colle - sibilla75 : Conte ha appena smentito le puttanate di Iacobone, ovvero telefonate, emissari e nomi per il Quirinale, che dice di… - MauroCobau : RT @Apndp: #Conte:'Al #Quirinale una #donna #presidentedellarepubblica' #M5S:'Al #Colle #Mattarellabis' Ergo:Conte conta come il 2 di ?? qua… -