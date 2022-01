Per Zaia riaprire le scuole a febbraio non sarebbe una tragedia. Ma politica e scienza sono d'accordo? (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Sse i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche". In un '... Leggi su globalist (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Sse i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche". In un '...

Advertising

sbonaccini : @borghi_claudio Nella compagnia che lei descrive ci sono anche Fedriga, Zaia, Fugatti, ecc. Chieda per coerenza le… - alexchicchi : RT @breakingnewss__: ?? #Covid, continua la discussione sulla #scuola. Mentre il #Governo tira dritto per il rientro il 10 gennaio, #Zaia di… - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Zaia: “Rinviare a febbraio non sarebbe una tragedia. Diamo a tutti gli studenti kit per test fai da… - breakingnewss__ : ?? #Covid, continua la discussione sulla #scuola. Mentre il #Governo tira dritto per il rientro il 10 gennaio, #Zaia… - pvsassone : RT @SimoneAlliva: Povero Zaia non gli va bene una. Oggi sul CorSera consiglia i test fai da te. Oggi di fronte a oltre un milione di posit… -