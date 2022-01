Non sottovalutate il fronte interno. Partiti e Quirinale nella bussola di Ocone (Di martedì 4 gennaio 2022) nella complicata partita ad incastro per il Quirinale c’è un ulteriore elemento di frammentazone e anarchia: i leader dei Partiti, chi più e chi meno, devono vedersela con un “fronte interno” non sempre compatto e che potrebbe ingrossare come mai prima d’ora le fila dei “franchi tiratori ” al momento del voto in aula. Non solo potrebbe remare contro alle scelte che i rispettivi leader prenderanno in questa fase, ma anche far emergere esiti imprevisti nel segreto delle urne. Questa situazione assume connotati ormai evidenti nei Cinque Stelle, ma nemmeno il Pd , Forza Italia e in qualche misura la Lega possono considerarsene immuni. Molteplici fattori cooperano in questa direzione: il fatto che i leader di Cinque Stelle e Pd devono vedersela con un corpo parlamentare e con dirigenti che hanno assunto il ... Leggi su formiche (Di martedì 4 gennaio 2022)complicata partita ad incastro per ilc’è un ulteriore elemento di frammentazone e anarchia: i leader dei, chi più e chi meno, devono vedersela con un “” non sempre compatto e che potrebbe ingrossare come mai prima d’ora le fila dei “franchi tiratori ” al momento del voto in aula. Non solo potrebbe remare contro alle scelte che i rispettivi leader prenderanno in questa fase, ma anche far emergere esiti imprevisti nel segreto delle urne. Questa situazione assume connotati ormai evidenti nei Cinque Stelle, ma nemmeno il Pd , Forza Italia e in qualche misura la Lega possono considerarsene immuni. Molteplici fattori cooperano in questa direzione: il fatto che i leader di Cinque Stelle e Pd devono vedersela con un corpo parlamentare e con dirigenti che hanno assunto il ...

Advertising

Ax67154544 : @gabri_perry @katyuchis @DUALIPA BTW, sto riascoltando una delle canzoni più sottovalutate di questo album. Il test… - iris_versari : @umanesimo non sottovalutate l'avvocata perché donna:non è una seconda scelta. per B. e i suoi è una 1° scelta perc… - bevllisario : @raekevn Gli allisaac non mi convincevano purtroppo però si, sono troppo sottovalutate entrambe!! - mathmaisonao3 : Non per mettervi pressione eh ma se potete fateci un pensiero e bloccatela. Non mi ha fatto piacere farlo dato che… - Iostocon_Me : Lulú e Jessica hanno abbastazna carattere da decidere da sole con chi avere un rapporto. Le sottovalutate troppo.… -