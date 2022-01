Napoli, arriva un altro forfait: Fabian Ruiz out con la Juve (Di martedì 4 gennaio 2022) Juve Napoli: un altro big non ce la fa a recuperare per lo scontro del 6 gennaio. Fabian Ruiz non sarà tra i convocati azzurri Juve e soprattutto Napoli in emergenza in vista della ripresa del campionato e dello scontro diretto dell’Allianz Stadium, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 20.45. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di un altro big contro la Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Fabian Ruiz va verso il forfait contro i bianconeri. Il centrocampista spagnolo, reduce dal Covid, accusa ancora dei fastidi dopo l’infortunio muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022): unbig non ce la fa a recuperare per lo scontro del 6 gennaio.non sarà tra i convocati azzurrie soprattuttoin emergenza in vista della ripresa del campionato e dello scontro diretto dell’Allianz Stadium, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 20.45. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di unbig contro lantus. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti,va verso ilcontro i bianconeri. Il centrocampista spagnolo, reduce dal Covid, accusa ancora dei fastidi dopo l’infortunio muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

