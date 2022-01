Medico minacciato dal paziente no vax per avergli rifiutato gli esami per evitare il vaccino

(Di martedì 4 gennaio 2022) "Ildi famiglia non è un salumiere e lei non sta ordinando un etto di prosciutto. Allo stesso modo non può richiedermi degliperché lo ha deciso lei". Questa la risposta di undi base torinese a...

Ultime Notizie dalla rete : Medico minacciato

Dove ci sono No vax che dicono di contattare il loro avvocato quando il medico chiede loro i nomi ... Un paziente ha minacciato di staccarsi il casco per la respirazione. Ho cercato di tranquillizzarlo ...Diego Pavesio, medico di medicina generale a Torino, ha pubblicato su Facebook la sua "corrispondenza" con un suo assistito ..."Il medico di famiglia non è un salumiere e lei non sta ordinando un etto di prosciutto. Allo stesso modo non può richiedermi degli esami perché lo ha deciso lei". Così il dottor Diego Pavesio, medico ...