LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Andersson e Weng davanti a tutte, Nepryaeva vicina al trionfo (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 12.04 Solo 14ma Jessie Diggins, in evidente difficoltà in questa ultima e decisiva tappa. 12.02 Arrivate al km 9.2, sempre Andersson e Weng davanti a tutte. Terza Nepryaeva, in controllo, e quarta Parmakoski. 12.01 Salita ancor più intensa per le atlete adesso, 28% (rispetto al 26,5% di quella precedente). 12.00 Si attendono i distacchi precisi all'ultimo riferimento prima del traguardo, al km 9.2; a meno di imprevisti, però, Nepryaeva porterà a casa il Tour de Ski. La vittoria di questa tappa è di fatto una contesa tra Andersson e Weng. 11.58 Niskanen quarta con un maggiore distacco, ma non eccessivo, ...

