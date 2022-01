Lila Moss in reggiseno seduce nella campagna Ermanno Scervino (Di martedì 4 gennaio 2022) Buon sangue non mente, verrebbe da dire nel guardare le immagini di Lila Moss. Classe 2002, viso angelico, morbidi capelli dai riflessi d’oro, fisico longilineo e una mamma con un nome importante: Kate Moss. Ormai è chiaro, la modella 19enne sta seguendo in tutto e per tutto le orme materne. Acclamata dalle case di moda, richiesta dai magazine: qui la storia sembra ripetersi. Se a 47 anni Kate sta vivendo una seconda primavera lavorativa (eccola in lingerie per Skims), la figlia Lila si sta facendo sempre più strada. Tra reggiseni e minidress Lila Moss è la protagonista della nuova campagna di Ermanno Scervino, per la primavera-estate 2022. Negli scatti, realizzati da Luigi & Iango, la top posa con il volto imbronciato, indossando ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Buon sangue non mente, verrebbe da dire nel guardare le immagini di. Classe 2002, viso angelico, morbidi capelli dai riflessi d’oro, fisico longilineo e una mamma con un nome importante: Kate. Ormai è chiaro, la modella 19enne sta seguendo in tutto e per tutto le orme materne. Acclamata dalle case di moda, richiesta dai magazine: qui la storia sembra ripetersi. Se a 47 anni Kate sta vivendo una seconda primavera lavorativa (eccola in lingerie per Skims), la figliasi sta facendo sempre più strada. Tra reggiseni e minidressè la protagonista della nuovadi, per la primavera-estate 2022. Negli scatti, realizzati da Luigi & Iango, la top posa con il volto imbronciato, indossando ...

