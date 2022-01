Larissa Iapichino | l' elogio della normalità Prosegue la preparazione al ' d' Alcontres' di Barcellona

Advertising

Gazzetta del Sud

Sul 2021 dominato dai colori azzurri, c'è anche la firma della 19enne lunghistache nella prima parte della stagione si è resa protagonista di un'impresa dopo l'altra, prima che - ...Alle spalle un record del mondo e un grido di dolore.ha diciannove anni e nessuna paura. Le Olimpiadi sono saltate per un brutto infortunio ma lei guarda avanti e alla rinascita in pedana, dove è stata capace di saltare, da under 20, ...Intervista alla 19enne stellina del lungo, figlia di Fiona May, che nel 2021 (prima d’infortunarsi) ha realizzato una serie di clamorosi exploit ...La lunghista italiana: Sto bene, il recupero è andato benissimo grazie al tanto lavoro fatto con il fisioterapista.