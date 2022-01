Israele, il premier Bennet cita i primi studi: «Con la quarta dose anticorpi più alti di 5 volte» (Di martedì 4 gennaio 2022) Una quarta dose di vaccino contro Covid-19 aumenta di 5 volte gli anticorpi dopo una settimana dalla sua somministrazione. Questa è la scoperta dello studio preliminare israeliano sugli effetti del quarto richiamo di vaccino anti Covid, annunciato dal primo ministro Naftali Bennet e confermati dallo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, centro di ricerca che Bennett ha visitato pochi giorni fa. «Una settimana dopo l’inizio della quarta dose sappiamo con un grado più elevato di certezza che la quarta dose è sicura», ha spiegato il primo ministro. «La seconda notizia», ha continuando citando i dati preliminari, «è che una settimana dopo la somministrazione di una quarta ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Unadi vaccino contro Covid-19 aumenta di 5glidopo una settimana dalla sua somministrazione. Questa è la scoperta delloo preliminare israeliano sugli effetti del quarto richiamo di vaccino anti Covid, annunciato dal primo ministro Naftalie confermati dallo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, centro di ricerca chet ha visitato pochi giorni fa. «Una settimana dopo l’inizio dellasappiamo con un grado più elevato di certezza che laè sicura», ha spiegato il primo ministro. «La seconda notizia», ha continuandondo i dati preliminari, «è che una settimana dopo la somministrazione di una...

