Irap | arriva l’esonero per alcune categorie di contribuenti | chi sono gli interessati e cosa cambia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tra le novità in arrivo con l’avvento del 2022 c’è l’esclusioneper le persone fisiche. Riguarderà sia l’esercizio dell’impresa ma anche quello della professione o dell’arte, con una platea di beneficiari stimata in 1.300.000 soggetti passivi. Eccocon l’eliminazione di questa imposta e chiper alcuni: di chi si tratta e qualii vantaggi La stima dei beneficiari è di 1.300.000 soggetti passivi, di cui circa 835.000 hanno versato l’negli anni precedenti. Per questa categoria di, giugno 2022 dovrebbe rappresentare l’ultimo mese in cui versare il saldo ...