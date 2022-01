Il Covid dilaga in Svezia: positivi anche il re e la regina (Di martedì 4 gennaio 2022) La quarta ondata Covid non fa sconti e la variante Omicron sta facendo il resto. Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il Covid - 19 e si trovano ... Leggi su globalist (Di martedì 4 gennaio 2022) La quarta ondatanon fa sconti e la variante Omicron sta facendo il resto. Il re diCarlo XVI Gustavo e laSilvia sono risultatial test per il- 19 e si trovano ...

Advertising

repubblica : Covid nel mondo, Omicron dilaga in America: un milione di nuovi contagiati in 24 ore. Cina, 3 casi a Yuzhou: scatta… - globalistIT : - Carlo19830665 : RT @ferrero_paolo: Il governo Draghi, attraverso il suo Ministro #Brunetta, mentre il COVID dilaga, impedisce ai Pubblici dipendenti di far… - globalistIT : Tutti i dati del ministero della Salute e non sono buoni - PagineRomaniste : Il #Covid dilaga in #SerieA. Per il #Napoli si ferma #MarioRui, #Verona con 8 giocatori positivi. Grandi problemi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dilaga Il Covid dilaga in Svezia: positivi anche il re e la regina La quarta ondata Covid non fa sconti e la variante Omicron sta facendo il resto. Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il Covid - 19 e si trovano in isolamento. Lo ha comunicato una nota della casa reale, secondo la quale 'il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno sintomi lievi e stanno bene ...

Via alla quarta dose del vaccino anche in Europa: inizia la Francia Nelle ultime 24 ore sono quasi 300.000 i nuovi casi di Covid. Si tratta di un nuovo record di ... Bomba Omicron, perché la variante super contagiosa dilaga La precedente cifra da record era di 230.000 ...

Il Covid dilaga pure in Serie B: positivo Gigi Buffon - ilNapolista IlNapolista Milan, un altro positivo al Covid: il comunicato Ascolta la versione audio dell'articolo Milan: un altro calciatore rossonero è risultato positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi. La nota Il Covid dilaga anche in Serie A. Preoccupa non solo J ...

Il Covid dilaga in Svezia: positivi anche il re e la regina I reali sono vaccinati con tre dosi e hanno sintomi lievi: nel paese il 30 dicembre sono stati diagnosticati 11.507 casi.

La quarta ondatanon fa sconti e la variante Omicron sta facendo il resto. Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia sono risultati positivi al test per il- 19 e si trovano in isolamento. Lo ha comunicato una nota della casa reale, secondo la quale 'il re e la regina, che sono completamente vaccinati con tre dosi, hanno sintomi lievi e stanno bene ...Nelle ultime 24 ore sono quasi 300.000 i nuovi casi di. Si tratta di un nuovo record di ... Bomba Omicron, perché la variante super contagiosaLa precedente cifra da record era di 230.000 ...Ascolta la versione audio dell'articolo Milan: un altro calciatore rossonero è risultato positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi. La nota Il Covid dilaga anche in Serie A. Preoccupa non solo J ...I reali sono vaccinati con tre dosi e hanno sintomi lievi: nel paese il 30 dicembre sono stati diagnosticati 11.507 casi.