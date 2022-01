Dadone attacca Brunetta sullo smart working | “Se dice che frena l’economia | mente sapendo di mentire”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 gennaio 2022) È guerra tra ministri nel governo Draghi con l’ex ministro della Pubblica amministrazione, la grillina Fabiana, contro l’attuale titolare, Renato. Materia del contendere, lo, che l’esponente di Forza Italia intende ridimensionare per gli statali. «Fatico a comprendere l’ideologia che contrasta loladdove nel lavoro è possibile. Così come sarebbe incomprensibile impuntarsi nel non applicare ogni misura utile ad arginare una situazione che non può più ammettere esitazioni». Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche giovanili Fabiana, del M5S, ex responsabile della Pubblica amministrazione del secondo governo Conte, mentre l’attuale ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, si ...