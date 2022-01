**Covid: 300 dipendenti in quarantena all'Atm di Milano, atteso aumento** (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Sono circa 300 i dipendenti dell'Atm a Milano in quarantena dopo essere risultati positivi al covid-19 e per aver avuto contatti con contagiati. Secondo l'azienda di trasporti è probabile che vi sia un aumento dei casi nei prossimi giorni. Per ora, sottolineano dalla sede della società, l'andamento del servizio è regolare considerato che l'orario è festivo e il personale si è reso disponibile per turni rafforzati. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022), 4 gen. (Adnkronos) - Sono circa 300 idell'Atm aindopo essere risultati positivi al covid-19 e per aver avuto contatti con contagiati. Secondo l'azienda di trasporti è probabile che vi sia un aumento dei casi nei prossimi giorni. Per ora, sottolineano dalla sede della società, l'andamento del servizio è regolare considerato che l'orario è festivo e il personale si è reso disponibile per turni rafforzati.

**Covid: 300 dipendenti in quarantena all'Atm di Milano, atteso aumento** Il Sannio Quotidiano

CORBEVAX, un vaccino anti COVID per tutti

Sviluppato con una tecnologia usata in tutto il mondo da decenni, il nuovo vaccino è facile da conservare, poco costoso ed è già stato dato in concessione, senza oneri brevettuali, a un'azienda indian ...

