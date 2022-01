Australian Open, Djokovic parteciperà con un’esenzione (Di martedì 4 gennaio 2022) Nonostante i dubbi e le accuse, Novak ci sarà. Djokovic parteciperà agli Australian Open. Il grande slam prenderà il via il prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il tennista serbo parteciperà con un’esenzione medica dal vaccino. Il 34enne, infatti, non ha mai dichiarato di essere vaccinato e allo slam Australiano sono ammessi solo partecipanti immunizzati. Ad annunciare la partecipazione, è stato lo stesso Djokovic, con un messaggio postato su Instagram: “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta -ha scritto Djokovic sul social network- Ho trascorso momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Nonostante i dubbi e le accuse, Novak ci sarà.agli. Il grande slam prenderà il via il prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il tennista serboconmedica dal vaccino. Il 34enne, infatti, non ha mai dichiarato di essere vaccinato e allo slamo sono ammessi solo partecipanti immunizzati. Ad annunciare la partecipazione, è stato lo stesso, con un messaggio postato su Instagram: “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta -ha scrittosul social network- Ho trascorso momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in ...

AleAntinelli : #Djokovic va incontro a un danno di immagine incalcolabile perché manca di rispetto a colleghi che rispettano le r… - HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - chedisagio : Ora mi aspetto che gli altri tennisti, tutti insieme, annuncino che non sfideranno @DjokerNole. Se li vinca da sol… - Alessandroserr3 : RT @PBerizzi: Non accadrà ma vorrei che tutti gli altri tennisti in cartellone agli Australian Open - che hanno rispettato le regole e si s… - XXX63825524 : @DarioBallini Che rosicata! La verità è che sono gli organizzatori degli Australian Open ad aver toppato, lui è sempre stato coerente. -