WindTre down: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 3 gennaio 2022) È ancora down! Purtroppo è questo quanto abbiamo riscontrato da ormai una mezzora o forse più. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo disservizio. Negli ultimi minuti molti utenti dell'operatore WindTre stanno evidenziando svariati problemi in tutta Italia. Il servizio clienti 159 non è praticamente accessibile e per ora non è arrivata nessuna nota ufficiale in merito. Anche noi abbiamo provato a chiamare il supporto clienti e non è stato possibile nemmeno far partire la chiamata. Il messaggio di errore restituito è il seguente: “Errore di chiamata”. I disservizi che abbiamo riscontrato fanno riferimento sia alla telefonia fissa che a quella mobile. Nello specifico, però, sembra che sia possibile effettuare chiamate dal proprio smartphone. Nei vari gruppi presenti nei social gli utenti che utilizzano ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 gennaio 2022) È ancora! Purtroppo è questo quanto abbiamo riscontrato da ormai una mezzora o forse più. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo disservizio. Negli ultimi minuti molti utenti dell'operatorestanno evidenziando svariati problemi in tutta Italia. Il servizio clienti 159 non è praticamente accessibile e per ora non è arrivata nessuna nota ufficiale in merito. Anche noi abbiamo provato a chiamare il supporto clienti e non è stato possibile nemmeno far partire la chiamata. Il messaggio di errore restituito è il seguente: “Errore di chiamata”. I disservizi che abbiamo riscontrato fanno riferimento sia alla telefonia fissa che a quella mobile. Nello specifico, però, sembra che sia possibile effettuare chiamate dal proprio smartphone. Nei vari gruppi presenti nei social gli utenti che utilizzano ...

MauroZorzini : RT @outagedetect: ? Grosso #disservizio Internet rilevato: #WindTre in #Italia dalle 17.25 ???? Mappa e analisi live ?? - AzzurraLovegood : @Akumushiro1 Anche io Ho provato ad andare su Instagram ed ero tipo 'ecco è in down un'altra volta' arrivo qui pron… - ericalisterica : ho letteralmente appena cercato internet down su internet per poi rendermi conto che tanto internet non funziona #windtre #internetdown - medicojunghiano : RT @outagedetect: ? Grosso #disservizio Internet rilevato: #WindTre in #Italia dalle 17.25 ???? Mappa e analisi live ?? - AvvGiannini : RT @outagedetect: ? Grosso #disservizio Internet rilevato: #WindTre in #Italia dalle 17.25 ???? Mappa e analisi live ?? -

