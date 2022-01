Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà? L’indiscrezione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabio Colloricchio di Uomini e Donne diventa papà? Fabio Colloricchio, ex volto di Uomini e Donne, e la fidanzata Violeta Mangrinan potrebbero stare per diventare genitori. La coppia, infatti, secondo le indiscrezioni sarebbe in attesa del loro primo figlio. A riportare la notizia, come dice anche il sito Isa e Chia, è stato il programma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 3 gennaio 2022)di, ex volto di, e la fidanzata Violeta Mangrinan potrebbero stare perre genitori. La coppia, infatti, secondo le indiscrezioni sarebbe in attesa del loro primo figlio. A riportare la notizia, come dice anche il sito Isa e Chia, è stato il programma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fattoquotidiano : Lavoro e stipendi, per i 25enni meno di 15mila euro lordi all’anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e don… - PontAcadLife : Oggi @Corriere si accorge di #StoriesOfAGeneration con @Pontifex su @netflix @NetflixIT. Storie di uomini e donne c… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - GiancarloGarci6 : RT @dukana2: Lavoro e stipendi da fame ??per i 25enni meno di 15mila euro lordi all'anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e donne… - evphriast : non siete come gli uomini nè siete loro complici, mai oserei dire una cosa del genere, ma avete interiorizzato l'ab… -