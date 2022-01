Un posto al sole | Vittorio è gelosissimo di Speranza

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella puntata di oggi di Unalvedremogeloso die Samuelin crisiUna nuova puntata attende i fan di Unalche dopo la breve pausa è pronta a ritornare in onda. Come sempre l’episodio va in onda dalle 20.45 circa su Rai 3 e le anticipazioni ci fanno sapere che numerosi saranno i colpi di scena.è riuscito a far avvicinare Samuel ama questa cosa lo ingelosisce. E’ ancora innamorato di lei. Guido, intanto, l’ha combinata grossa e dovrà cercare di farsi perdonare da Mariella mentre Fabrizio sarà impegnato nel cercare di risolvere gli ultimi danni che hanno colpito il Pastificio. leggi anche Maddalena Corvaglia: la foto lascia i follower senza ...

Advertising

douxetchaud : @Daniela1994d Quanto vorrei esserecal posto del sole e baciare il tuo delizioso culetto mmmmm ?????????????? - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Un po' di movimento nel cast - zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 gennaio 2022: Vittorio ci ripensa! Vuole riconquistare Speranza ma lei...… - UPAS_Rai : Buongiorno e buon anno a tutti con l'ultima puntata del 2021 completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online co… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 3 AL 7 GENNAIO -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Anticipazioni Unal: tre personaggi lasciano per ora Napoli. Quando torneranno? C'è un gran movimento in questo periodo nel cast di Unal, con personaggi che ritornano dopo parecchio tempo (tipo ......Viro ingrana la marcia e sul 12 - 17 mister Barbiero chiama il tempo ma al rientro la Cave delrisulta poco precisa. Barbiero poi rileva Argenta ed inserisce Armenante e Zivoijnovic aldi ...Anticipazioni Un posto al sole: tre personaggi lasciano per ora Napoli. Quando torneranno? C'è un gran movimento in questo periodo nel cast di Un posto al ...Dal 5 gennaio sono previste nuove decisioni del governo per la lotta alla pandemia: dall'obbligo vaccinale al super Green Pass.