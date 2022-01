Spider-Man: No Way Home primo al box office italiano, exploit per Belli ciao con Pio e Amedeo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Spider-Man: No Way Home conserva la prima posizione al box office italiano con altri 1,3 milioni di euro, ma alle sue spalle si fanno strada gli italiani Belli ciao con Pio e Amedeo e Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo. Spider-Man: No Way Home prosegue la sua corsa trionfale anche al box office italiano, anche se deve respingere i colpi della commedia di Pio e Amedeo, Belli ciao, che si piazza alle sue spalle. L'Uomo Ragno di Tom Holland si assicura oltre 1,3 milioni di euro di incasso festivo che fa volare il film a oltre 20 milioni in tre settimane, ridando ossigeno al botteghino. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)-Man: No Wayconserva la prima posizione al boxcon altri 1,3 milioni di euro, ma alle sue spalle si fanno strada gli italianicon Pio ee Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo.-Man: No Wayprosegue la sua corsa trionfale anche al box, anche se deve respingere i colpi della commedia di Pio e, che si piazza alle sue spalle. L'Uomo Ragno di Tom Holland si assicura oltre 1,3 milioni di euro di incasso festivo che fa volare il film a oltre 20 milioni in tre settimane, ridando ossigeno al botteghino. Come anticipa la nostra recensione di-Man: ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home domina il box office USA ed entra nella top 10 dei migliori incassi di sempre… - badtasteit : #SpiderMan: No Way Home vince il weekend di Capodanno e supera i 20 milioni di euro | Box-Office Italiano - Screenweek : #BoxOffice Italia: #SpiderManNowWayHome si aggiudica il primo weekend del 2022. Seguono #Belliciao e… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Nel week-end di fine anno, #SpiderManNoWayHome mantiene facilmente il primato al box office americano, superando i 600 mi… - MoviesAsbury : Nel week-end di fine anno, #SpiderManNoWayHome mantiene facilmente il primato al box office americano, superando i… -