Sci alpino: positive al COVID-19 anche Rast, Danioth e Meillard (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo Lara Gut-Behrami, anche le altre sciatrici svizzere Camille Rast, Aline Danioth e Melanie Meillard sono risultate positive al COVID-19. Una bella botta per la squadra elvetica, soprattutto perché Rast ha dimostrato una forma invidiabile. A causa della positività, le tre sono fuori dallo slalom di Coppa del mondo di martedì 4 gennaio a Zagabria. Inoltre, sembra improbabile che possano tornare in pista per le gare del fine settimana dell’8 e 9 gennaio a Kranjska Gora, in Slovenia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo Lara Gut-Behrami,le altre sciatrici svizzere Camille, Alinee Melaniesono risultateal-19. Una bella botta per la squadra elvetica, soprattutto perchéha dimostrato una forma invidiabile. A causa della positività, le tre sono fuori dallo slalom di Coppa del mondo di martedì 4 gennaio a Zagabria. Inoltre, sembra improbabile che possano tornare in pista per le gare del fine settimana dell’8 e 9 gennaio a Kranjska Gora, in Slovenia. SportFace.

