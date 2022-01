Sampdoria, risoluzione per Adrien Silva: il comunicato ufficiale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni di questo pomeriggio, arriva il comunicato ufficiale della Sampdoria per la risoluzione di Adrien Silva Adrien Silva non è più un giocatore della Sampdoria. Dopo le indiscrezioni del primo pomeriggio, arriva la conferma dalla stessa società blucerchiata. Il giocatorepartirà alla volta di Abu Dhabi per siglare il nuovo accordo con l’Al Wahda Il comunicato ufficiale. comunicato ufficiale – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva. Al centrocampista portoghese – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo le indiscrezioni di questo pomeriggio, arriva ildellaper ladinon è più un giocatore della. Dopo le indiscrezioni del primo pomeriggio, arriva la conferma dalla stessa società blucerchiata. Il giocatorepartirà alla volta di Abu Dhabi per siglare il nuovo accordo con l’Al Wahda Il– «L’U.C.comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatoreSébastien Perruchet. Al centrocampista portoghese – ...

Advertising

aleeremos : RT @SampNews24: #Sampdoria, risoluzione per #AdrienSilva: il comunicato ufficiale - nicita_roc : Adrien #Silva non è più un giocatore della #Sampdoria. Risoluzione consensuale del contratto. #SerieA #SerieATIM… - SampNews24 : #Sampdoria, risoluzione per #AdrienSilva: il comunicato ufficiale - it_samp : Ufficiale: #AdrienSilva risoluzione consensuale. Il comunicato. #sampdoria - aleeremos : RT @SampNews24: #AdrienSilva dice addio alla #Sampdoria: oggi la risoluzione del contratto -