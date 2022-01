Quarantena, serve il tampone per uscirne? Le regole e le differenze tra positivi, asintomatici e vaccinati (Di lunedì 3 gennaio 2022) Test rapidi equiparati ai molecolari, nessuna Quarantena in caso di contatto con un positivo al Covid per chi abbia già effettuato la dose booster di vaccino, ma con obbligo di indossare per... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Test rapidi equiparati ai molecolari, nessunain caso di contatto con un positivo al Covid per chi abbia già effettuato la dose booster di vaccino, ma con obbligo di indossare per...

DantiNicola : Le decisioni del governo sulla terza dose e sulla quarantena sono giuste. Ma serve una volta per tutte quel passo i… - riotta : Non sempre il Comitato Tecnico Scientifico ha ragione e il governo torto, serve un compromesso raziocinante tra san… - DarioC29929146 : @AnarCode @fanpage Il problema è che per quello 'certificato' (inizio/fine quarantena) ti serve per forza quello de… - Bett_Calcaterra : Provate a prendere appuntamento per un tampone. Bene quanto va se ne parla per settimana prox. Fate in tempo a guar… - infoitinterno : Cambiano le regole (anche in Sicilia) per quarantena e super green pass: dove serve -