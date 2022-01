Mascherine Ffp2 a 75 centesimi: c’è l’accordo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prezzi uguali per tutti: le Mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi in farmacia. l’accordo era nell’aria ed è arrivato oggi, tra la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite. l’accordo tra le parti verrà firmato a breve, dopo l’intesa raggiunta oggi. Il prezzo calmierato di 75 centesimi è inferiore a quello inizialmente previsto, fissato a 1 euro. Dai prossimi giorni, quindi, sarà possibile comprare Mascherine Ffp2 in farmacia al prezzo di 75 centesimi. Un accordo che si è reso necessario dopo l’introduzione del governo dell’obbligo di indossare le Mascherine Ffp2 per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prezzi uguali per tutti: lecosteranno 75in farmacia.era nell’aria ed è arrivato oggi, tra la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite.tra le parti verrà firmato a breve, dopo l’intesa raggiunta oggi. Il prezzo calmierato di 75è inferiore a quello inizialmente previsto, fissato a 1 euro. Dai prossimi giorni, quindi, sarà possibile comprarein farmacia al prezzo di 75. Un accordo che si è reso necessario dopo l’introduzione del governo dell’obbligo di indossare leper ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Corriere : Quanto ci proteggono le mascherine Ffp2 contro il Covid (anche con la variante Omicron)? - BertaIsla : RT @MadameA02: Obbligo delle ffp2 e ancora vedo persone che camminano con le mascherine di stoffa. Ma con quale coraggio usano il termine '… - Miti_Vigliero : RT @quotidianopiem: Prezzi mascherine Ffp2, accordo raggiunto tra Figliuolo e le farmacie: vendute a 75 centesimi -