“Grande Fratello Vip”, tra Gianmaria e Federica c’è sempre più intesa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono sempre pi vicini. Dopo le vicende delle ultime ventiquattr’ore, tra i due sembra si sia stabilito un piacevole rapporto d’intesa. Seduti sui divani del giardino, l’influencer campana e l’imprenditore iniziano a conoscersi sempre di più per scoprire se da entrambe le parti possa nascere una spontanea complicità. E magari anche qualcosa di più… D’un tratto, i discorsi si spostano sulle relazioni passate che hanno avuto e in che modo abbiano segnato i loro percorsi di vita, Federica parla di gelosia: “La gelosia non serve, allontana solo le persone”. Gianmaria sembra condividere il pensiero della ragazza, comprendendo le conseguenze che può portare questo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Casa del “Vip”Antinolfi eCalemme sonopi vicini. Dopo le vicende delle ultime ventiquattr’ore, tra i due sembra si sia stabilito un piacevole rapporto d’. Seduti sui divani del giardino, l’influencer campana e l’imprenditore iniziano a conoscersidi più per scoprire se da entrambe le parti possa nascere una spontanea complicità. E magari anche qualcosa di più… D’un tratto, i discorsi si spostano sulle relazioni passate che hanno avuto e in che modo abbiano segnato i loro percorsi di vita,parla di gelosia: “La gelosia non serve, allontana solo le persone”.sembra condividere il pensiero della ragazza, comprendendo le conseguenze che può portare questo ...

